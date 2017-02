All’indomani dell’interrogatorio della sindaca di Roma Virginia Raggi, nell’ambito dell’inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, che la vede indagata per falso e abuso, spuntano due polizze vita a lei intestate da Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca. La prima cittadina: ‘Non ne sapevo nulla. Mi sento ancora in M5S, niente dimissioni’ IL VIDEO. Per la procura al momento non ci sarebbe reato.

Raggi da Mentana su La7 – “A Romeo chiederò di cambiare il beneficiario della polizza. Non mi ha avvertito, non averlo saputo è stata una cosa spiacevole. Solo l’idea di questa polizza mi mette ansia”, ha spiegato Raggi a Mentana nel programma Bersaglio Mobile su La7. “È fisiologico fidarsi di persone che si conoscono da tempo. Noi infatti non abbiamo padrini legami politici”, ha risposto Raggi a Mentana sul perché si fosse fidata di Marra e Romeo. “Marra mi apriva le porte del Campidoglio”, ha detto la sindaca nell’interrogatorio. “Non posso dire di non averci pensato alle dimissioni. Le difficoltà che abbiamo affrontato in questi mesi avrebbero sfiancato anche un toro. Ma abbiamo un grande progetto per Roma che i romani hanno scelto. Credo meriti rispetto”. “Delle persone che non hanno legami politici, parenti, padrini, entrano in un rapporto umano con delle persone che conosci da molto tempo. Questo è il motivo per cui mi fidai di Romeo. E’ stata la proprietà transitiva. Per avermi presentato Marra, Romeo era molto mortificato, perché nemmeno lui si aspettava una cosa del genere”.

Romeo, polizza a Raggi per stima e amicizia – “Voglio anche chiarire che non c’è stata e non c’è alcuna relazione fra me e Virginia Raggi. Sottolineo che la sindaca così come tutti gli altri beneficiari non erano a conoscenza del mio operato fino a ieri”. Così in un post su Facebook l’ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, Salvatore Romeo. “Ho letto inesattezze che necessitano precisazioni: non avendo moglie né figli, ho indicato fra i beneficiari delle polizze, sempre e solo in caso di mia morte, le persone che più stimo. E fra queste c’è anche Virginia Raggi, indicata come beneficiario – in caso di mia morte – di una polizza da 30mila euro il 26 gennaio 2016, quindi prima che fosse anche solo candidata sindaco della Capitale”. Così in un post su Facebook Salvatore Romeo a proposito delle polizze da lui stipulate a favore della sindaca.

Raggi, su polizza non ho ricevuto soldi – “Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando con i miei avvocati di querelare chiunque in queste ore inventi o ipotizzi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione a me ignota totalmente fino a ieri pomeriggio”. Lo scrive la sindaca di Roma Raggi in un post su Fb. “Non sapevo nulla, nè potevo saperlo visto che si tratta di polizze da investimento che non presuppongono la firma del beneficiario e secondo la stessa Procura non costituiscono fatto penalmente rilevante”, aggiunge. Sul sito di Grillo un post di Virginia Raggi: “Basta gossip. Sono sindaco di una Capitale che deve rinascere”. E il popolo del blog la perdona, tanti attestati di stima.

Polizze sono due, per procura non c’è reato – Sono due le polizze vita stipulate da Salvatore Romeo con beneficiaria, in caso di morte, Virginia Raggi. Una da 30 mila euro stipulata nel gennaio 2016 e priva di scadenza, l’altra da 3000 euro con scadenza 2019. Per gli inquirenti non costituirebbero fatto penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un’utilità corruttiva. Si tratta di polizze da investimento che non presuppongo la controfirma del beneficiario.Entrambe le polizze sono state mostrate alla sindaca ieri nel corso dell’interrogatorio. Virginia Raggi, secondo quanto si è appreso, è letteralmente “caduta dalle nuvole”. Le polizze, secondo quanto si è appreso, erano da investimento e per quanto riguarda quella con scadenza, l’importo maturato può essere ritirato solo dall’investitore mentre il beneficiario può entrare in possesso del danaro sono in caso di morte del primo.

Sulle polizze causali fantasiose – “Figlia” e “motivi affettivi”. Queste le causali, ritenute “fantasiose” anche perchè Romeo non ha figli, sulle polizze stipulate da Salvatore Romeo. In una di quelle stipulate a favore di Raggi la dicitura riportata si riferiva a “motivi affettivi”. In tutto Romeo ha investito 130 mila euro in polizze sulla vita, sette con Intesa-San Paolo per 90 mila euro, scegliendo come beneficiari anche altri attivisti M5S e impiegati del Comune di Roma.

Frongia, non sapevo nulla delle polizze – “Delle polizze di Salvatore Romeo con più beneficiari non ne sapevo nulla, come non ne era a conoscenza la sindaca”. Lo dichiara all’ANSA l’assessore allo Sport ed ex vicesindaco di Roma Daniele Frongia, fedelissimo della sindaca Raggi e con Salvatore Romeo e Raffaele Marra componente del cosiddetto “Raggio magico”.

Pd: Raggi spieghi in Aula, valuti se andare avanti

“Se ho la fiducia del Movimento 5 Stelle? Direi di si, ho anche sentito Grillo”, ha detto Raggi. “Cosa mi ha detto? Che farà polizze per tutti“. Con una battuta detta sorridendo la sindaca di Roma.

“La polizza? Non ne sapevo nulla VIDEO. Così la sindaca di Roma Virginia uscendo di casa il giorno dopo l’interrogatorio-fiume. A chi le chiedeva se si sentisse come l’ex ministro Scajola per la polizza a “sua insaputa” Raggi ha detto: “Queste polizze posso essere fatte senza che il beneficiario lo sappia”. Mi sento ancora nel Movimento e non penso affatto alle dimissioni“, ha sottolineato Raggi.

Romeo fu fotografato con la sindaca sul tetto del Campidoglio in un’immagine divenuta celebre – si è dimesso a dicembre dopo l’arresto di Raffaele Marra per corruzione per una vicenda di quattro anni fa. Si indaga per accertare se la sindaca fosse a conoscenza della polizza. I magistrati che indagano sulle nomine della Giunta Raggi cercano di capire la ratio, ma anche il modus di questi investimenti, ovvero se le somme fossero veramente di Romeo o di altri e se la geografia dei destinatari risponda a un qualche disegno. Tra le ipotesi forse anche il tentativo di favorire Raggi nella corsa alle ‘Comunarie’ online, che la vide vincitrice su Marcello De Vito, mentre l’altro competitor, Daniele Frongia, si ritirò facendo convergere i voti su Raggi. L’inchiesta sulle nomine e il nuovo filone che sembra aprirsi sulla polizza si aggiungono all’altra indagine sul presunto dossier ai danni di De Vito per affossarne la candidatura a sindaco.

Fonte Ansa

Roma, 4 gennaio 2017