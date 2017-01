PRATO. Mano nella mano per una vita intera e anche in punto di morte. E’ la storia di Domenico Luciani e Marcella Conti, deceduti a distanza di 12 ore l’uno dall’altro, lui alle 8 di ieri, 5 gennaio, lei alle 20 dello stesso giorno. Fino a poche settimane fa Domenico e Marcella abitavano a Prato nella zona di Coiano, poi si sono trasferiti a casa della figlia, che abita a Pistoia, come ha scritto in un articolo Notizie di Prato.

A scoprire il corpo senza vita dell’uomo è stata proprio la figlia, ieri mattina, nella casa di via Fontana Camporicciano, a qualche chilometro dal centro di Pistoia. Domenico Luciani era morto nel sonno, probabilmente per un malore, e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La moglie è stata informata poco dopo ed evidentemente non ha retto al dolore. E’ spirata all’ora di cena, senza che i medici potessero fare niente nemmeno per lei.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ma quando accade il pensiero corre a quei legami indissolubili che in certi rari casi riescono a unire due persone non solo materialmente ma anche spiritualmente. Domenico e Marcella sono stati fidanzati per due anni e si sono sposati nel 1945. Dunque sono stati insieme praticamente per tre quarti di secolo, fino a quando non hanno deciso salutare il mondo nello stesso giorno.

Anche gli addetti dei servizi funebri della Croce Verde di Pistoia si sono commossi di fronte a questa storia. Per questo hanno deciso di fare uno strappo alle regole e hanno allestito una camera ardente comune per i due coniugi morti a distanza di poche ore. Domenico e Marcella sono stati esposti fino alle 20 di oggi, 6 gennaio, e il funerale comune sarà celebrato domattina alle 9,30 alla chiesa di Vicofaro.

