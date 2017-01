Crolla il numero dei reati, cresce quello dei controlli. Diminuiscono gli arresti, aumentano le pattuglie sul territorio. Ma non chiamatela coincidenza. Per il Questore di Viterbo, Lorenzo Suraci, tutto ciò ha un solo nome: prevenzione.

“A dirlo non sono io – sottolinea Suraci -. I numeri parlano da soli. Secondo i dati interforze, nel 2014 nella Tuscia sono stati riscontrati 10.903 illeciti di vario tipo. Nel 2015 il dato è vertiginosamente calato a 7.599. Nel 2016, infine, i parziali aggiornati al 31 ottobre si fermano a quota 6.674 reati”.

Un risultato importante che non avrebbe quasi bisogno di ulteriori spiegazioni, se non l’analisi di quello che è stato fatto per renderlo possibile.

“Abbiamo insistito il più possibile sulla prevenzione – spiega il questore -, rafforzando l’impegno dei nostri uomini tutti i giorni dell’anno, con particolare attenzione ai periodi più “caldi” per via di alcune manifestazioni che richiamavano gente in città. Penso ad esempio a Caffeina, nella sua versione sia estiva che invernale, alla festività di Santa Rosa o, per allontanarci dal capoluogo, al concerto di Vulci”.

Il numero dei controlli è lievitato, fino quasi a raddoppiare in due anni. “Nel 2014 la polizia ne ha registrati 6.590 – continua Lorenzo Suraci -, 11.300 nel 2015 e quasi 10.200 al 31 ottobre 2016. Il tutto grazie a un giro di vite notevole in ottica prevenzione. Basti pensare che alle due o tre volanti in servizio ogni giorno 24 ore su 24, si aggiungono, in determinati orari di punta, altri due o tre equipaggiamenti”.

Impiego massiccio di personale, dunque, ma anche nuovi sistemi tecnologici al servizio della sicurezza.

“Grazie al sistema Mercurio – spiega il primo dirigente Marina Contino, alla guida della divisione anticrimine – riusciamo a controllare più di mille auto al giorno. Con la semplice lettura della targa, anche mentre il veicolo è in movimento, è possibile scoprire chi non è in regola con l’assicurazione e quant’altro”.

Ma prevenzione, al civico 16 di via Romiti, fa rima anche e soprattutto con comunicazione. Ad ogni livello e per ogni fascia d’età.

“Puntiamo molto sull’educazione – sottolinea la Contino -. Alcuni colleghi dell’Ufficio di Gabinetto si dedicano anima e corpo agli incontri nelle scuole, per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. La Stradale, invece, cerca di educare il più possibile ai comportamenti corretti dei futuri automobilisti”.

Un altro canale che dà ottimi risultati sul fronte dell’informazione e dell’empatia con i cittadini è senza dubbio Facebook. La pagina della Questura di Viterbo è costantemente aggiornata e curata nei minimi dettagli per fornire consigli, suggerimenti e far conoscere il “lato nascosto” del duro lavoro dei poliziotti.