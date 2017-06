Mantova, salva l’amico vittima del Blue Whale

Ragazzino romano minacciato on-line: “Suicidati altrimenti ce la prendiamo con la tua famiglia”. L’amica mantovana chiede aiuto alla questura e nella Capitale scatta il salvataggio. Appello della polizia ai giovani: segnalateci questi casi

MANTOVA. Ragazzina mantovana salva un amico romano dal Blue Whale. Si è presentava nei giorni scorsi all’Ufficio denunce della Questura di Mantova manifestando la sua preoccupazione per un suo amico, residente a Roma, a suo dire rimasto coinvolto nello scellerato gioco on line noto come “Blue Whale”. Ha raccontato ai poliziotti che il suo amico, anch’egli minorenne, tramite messaggi WhatsApp, le aveva confidato di avere iniziato il “gioco” da una settimana, e che non aveva la forza di smettere, perché il suo “curatore” (così vengono definiti gli anonimi amministratori del gioco) minacciava di prendersela con la sua famiglia, e che, pertanto, non gli restava altra scelta che suicidarsi.

Immediatamente dagli uffici di piazza Sordello sono partite le segnalazioni e sono stati persi contatti con gli organi competenti della Polizia di Stato di Roma, che, grazie agli elementi forniti da Mantova, hanno potuto raggiungere, tramite pattuglie automontate, in pochi minuti l’abitazione del giovane.

Fortunatamente non aveva ancora messo in atto alcun gesto insano, ma, per precauzione, è stato sottoposto a visita medica.