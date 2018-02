Vittorio Giuzzi di Montichiari ucciso da una banda di rapinatori

Vittorio da tempo viveva a Santo Domingo per coltivare caffè.

Vittorio, originario del bresciano, dopo la pensione aveva deciso di andare via dall’Italia per fare l’agricoltore nell’entroterra di Santo Domingo.

Oltre al caffè, nell’ultimo periodo si era occupato anche di fagioli e mango.

Tutto regolare almeno fino a qualche ora fa, quando dal quotidiano locale BresciaToday,

che ha appreso la notizia da una parente, si è saputo che l’uomo è stato barbaramente ucciso da una banda di rapinatori – pare – all’interno della propria abitazione

A dare la notizia della tragedia è stata la nipote:

“Non è possibile che la vita non abbia più valore. Non si può morire di botte per un furto, per invidia, per cattiveria.

Non riesco proprio a capacitarmi del fatto che tu non ci sei più a causa di tutto questo. Eri come un secondo padre, mi mancherai tantissimo. Buon viaggio zio Vittorio”.