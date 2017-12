Fino a 60mila euro di bonus per gli under 45 che decidono di trasferirsi ad Albiden, in Svizzera

Bonus di 60mila euro per chi si trasferisce a vivere in Svizzera

Buona notizia per chi vuole andare via dall’Italia: un comune Svizzero propone un bonus fino ad un massimo di 60mila euro per chi decida di trasferirsi ad abitare da loro

Si tratta di un piccolo paesino che si affaccia sulle Alpi svizzere, immerso nella natura ed in paesaggi meravigliosi, ma che soffre il fascino dell’abbandono.

Analoga iniziativa è stata presa anche in Italia e precisamente da un piccolo paese in Puglia, che ha deciso di elargire un bonus di 2mila euro per quanti decidono di andarci ad abitare, leggi sul punto: Bonus di 2mila euro a chi si trasferisce in Puglia.

In Svizzera c’è un paesino disabitato che si chiama Albinen e dove se dovesse passare il referendum, saranno dati 60mila euro alle famiglie che decideranno di trasferirvisi per ripopolarlo

60mila euro per trasferirsi in questo paesino disabitato

Albinen è un paese svizzero del canton Vallese, praticamente disabitato, fino a costringere l’istituto scolastico a chiudere dopo che le ultime famiglie si sono trasferiti.

Così il comune ha ben pensato di proporre un referendum tra i residenti per il progetto di ripopolamento

Alle famiglie che decideranno di comprare o costruire casa e futuro nel piccolo paese, verranno offerti 25mila franchi, pari a circa 21 mila euro per ogni adulto e inoltre 10mila per ogni bambina.

Chi deciderà di spostare li la propria residenza, se la proposta dovesse passare il referendum, riceverà circa 70mila franchi.

C’è però un motivo se il posto è disabitato. Infatti nel paesino ci sono una serie di limitazioni.

Il comune di Albinden accetterà solo persone sotto i 45 anni, che per ottenere il rimborso dovranno rimanere nel paese per almeno 10 anni.

Oltre questo dettaglio, la casa da comprare o costruire dovrà valere almeno 200mila franchi (170mila euro) ed essere la prima residenza.

“Oltre all’incentivo, ai futuri abitanti sarà pagata anche l’assicurazione per un totale di 100mila franchi l’anno.” riporta Il Giornale