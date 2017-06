Temeva la bocciatura, si impicca nel bosco

Dramma per un ragazzo di Mestre. Il giovane di 20 anni frequentava ancora il liceo e, dopo alcune bocciature ricevute negli anni passati, temeva fortemente di subirne un’altra anche quest’anno. Per questo motivo il ragazzo si è tolto la vita oggi impiccandosi ad un albero nell’area verde di via Forte Gazzera.

Prima di compiere l’estremo gesto il 21enne ha scritto un messaggio d’addio alla fidanzata via Whatsapp: “Vivi, non seguire il mio esempio” Poi è andato a comprare la corda in un negozio vicino a casa sua.

Il corpo lo ha trovato un ragazzo che passava in quel punto per caso. La fidanzata infatti preoccupata per quel messaggio non sapeva però dove si trovasse il suo ragazzo che non le aveva dato alcuna indicazione in merito.