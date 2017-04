Una giovane donna, malata di tumore, è riuscita a realizzare il suo ultimo desiderio: essere bella al momento della morte. Racine Pregunta, 20enne filippina, soffriva di una rara forma di cancro alle ossa, detta osteosarcoma, dallo scorso ottobre.

La sua famiglia ha lanciato un appello per raccogliere i fondi necessari a finanziare il supporto medico per la figlia e per raccogliere un tipo di sangue specifico che l’avrebbe aiutata a combattere la malattia, ma purtroppo la giovane è deceduta lunedì all’ospedale di Davao City, nel sud delle Filippine. L’unica cosa che i genitori hanno potuto fare per renderle più lieve l’agonia, è stata esaudire il suo ultimo desiderio. Discutendo in modo dettagliato del suo funerale, pochi giorni prima della sua morte, Racine è stata molto chiara: “Se muoio, voglio essere bellissima in quel momento”.

La 20enne ha chiesto di essere sepolta con indosso un abito specifico, una corona di fiori in testa e con un make-up perfetto. Le toccanti immagini che la ritraggono all’interno della sua bara, mostrano effettivamente una Racine che sembra avere un’aria serena. La sorella Rolyn ha spiegato che Racine ha tratto ispirazione da un film filippino del 2016 intitolato “Die Beautiful”. – GUARDA LE FOTO

La pellicola parla di una donna transessuale che muore mentre viene incoronata come vincitrice di un concorso di bellezza. Rolyn ha condiviso su Facebook le ultime richieste della sorella, tra le quali spiccano la volontà di commissionare alla sua truccatrice personale il make-up di addio alla famiglia ed i precisi colori degli addobbi floreali. Nel giorno dell’addio, Rolyn ha trovato parziale consolazione nella consapevolezza di aver accontentato Racine: “Oggi i tuoi desideri sono stati esauditi e ti vedo sorridere. Sulla strada per il tramonto, amici e familiari si sono riuniti e ti hanno offerto il loro ultimo saluto. Ora dormirai per sempre, ma rimarrai per sempre nei nostri cuori”.