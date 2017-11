Un profugo viene arrestato per tentata rapina e ai Carabinieri dice “voglio un avvocato uomo, sono musulmano”

Piacenza – Entra in casa di un marocchino e lo pesta a sangue. Arrestato un guineiano che non ha accettato la difesa da parte di una donna. Si tratta di un richiedente proveniente da un centro di accoglienza della provincia di Milano

L’ACCADUTO – “Non voglio un avvocato donna, voglio un uomo. Sono musulmano” avrebbe detto, POI UNA VOLTA INTERVENUTO L’INTERPRETE, gli è stato spiegato chi fosse e quale ruolo avesse quella donna. E chissà che cosa deve aver pensato quando ha scoperto che a giudicarlo ci sarebbero state altre donne.

E’ finito in galera il 23enne originario della Guinea e richiedente asilo, arrestato il 10 novembre dai carabinieri del Radiomobile accusato di tentata rapina.

Il ragazzo si era introdotto in casa di un marocchino in via Trebbiola a Piacenza, dopo aver danneggiato la finestra, molto probabilmente per rubare. Il proprietario dell’abitazione, un uomo marocchino, sentendo i rumori improvvisi è accorso trovandosi di fronte il profugo che lo avrebbe dapprima spintonato per poi scatenarsi come una furia con calci e pugni.

Appena liberato dalla morsa violenta del profugo, poi fuggito, il marocchino ha subito chiamato i carabinieri.

Per sfortuna del gambiano, proprio in quel momento, in zona vicina, era in corso un grosso pattugliamento. Quindi in pochi minuti la pattuglia del NORM dell’ARMA è riuscita a fermato il giovane ancora in fuga.

“L’immigrato è stato processato per direttissima e portato davanti al giudice Stefania Di Rienzo. Il pm Sara Macchetta ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il guineano è stato difeso dall’avvocato Veronica Bardugoni. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il carcere – riporta il uotidiano locale IlPiacenza – L’uomo risiede in un centro di accoglienza profughi di Milano e non si sa come sia finito a Piacenza”

Il giovane, non avendo un posto dove poter essere messo agli arresti domiciliari, è stato mandato in carcere.