È SUCCESSO tutto in un attimo. Un maledetto attimo. In quell’istante fatale l’auto è volata via, come impazzita, senza controllo. E in un attimo la tragedia si è compiuta.

Così sono morti due poliziotti delle Volanti: un uomo e una donna, lui aveva 27 anni, lei, un caposervizio, era più anziana (ieri sera ancora non erano stati diffusi i nomi per rispetto delle famiglie, ndr). Vittime di un incidente verificatosi poco prima di mezzanotte a Lido Adriano. Erano stati chiamati per un intervento al campeggio di Lido di Dante, a sedare una lite fra irlandesi.

Ricevuta la chiamata, i due agenti sono saliti sulla Seat Leon di servizio e sono partiti. Provenendo da via dei Campeggi a Lido Adriano il guidatore non è riuscito ad effettuare la svolta a sinistra per imboccare viale Manzoni e così l’auto è finita contro un albero con la forza di un proiettile.

L’asfalto era viscido per la pioggia, un elemento che potrebeb aver causato la tragedia, ma una telecamera lì vicino potrebbe aver ripreso l’incidente.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri, 118, polizia municipale…praticamente tutti. Ma per i due agenti non c’era niente da fare. Probabilmente sono morti sul colpo. Subito è scattato il tam tam. Tanti i poliziotti arrivati, e in lacrime si sono abbracciati davanti a quel cumulo di rottami dove avevano appena perso la vita due colleghi, anzi, due amici.

FONTE FOTO: RAVENNA E DINTORNI

TESTO: resto del carlino