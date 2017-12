Fugge al controllo di una volante e trascina un poliziotto attaccato all’auto: inseguimento e manette

E’ fuggito ad un controllo trascinandosi dietro un poliziotto che si era attaccato alla portiera. Nasce così un pesante inseguimento per le vie di Genova

Giorni difficili in questo finale di anno per gli uomini della polizia genovese: il fermato era un 32enne

trovato con un tasso alcolemico pari a 1.87 e che ha percorre alla guida della sua auto via Puccini a Sestri Ponente. Notato da una volante perchè l’auto era condotta a zig zag, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo, intimando all’autista di fermarsi

Una volta fermo, al controllo dei documenti, mentre uno dei poliziotti effettuava il controllo alla sala operativa, il 32 ha cercato di darsi alla fuga.

A quel punto il poliziotto ha cercato di togliere le chiavi entrando con il busto nell’abitacolo, venendo trascinato dopo un’accelerazione

Il poliziotto è caduto sull’asfalto. In ospedale per le visite, le escoriazioni riportate sono state giudicate guaribili in sette giorni

Il fuggitivo, dopo aver effettuato svariate e spericolate manovre in mezzo al traffico cittadino, è stato bloccato dagli agenti poco dopo.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni. Gli è stata inoltre ritirata la patente, decurtati oltre 40 punti, elevate 5 verbali