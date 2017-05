NAPOLI – Alcune testate giornalistiche locali riportano questa notizia “Lunedì mattina, in Via Diomede Marvasi, una ragazza ha ripreso e caricato sui social un video che immortala un’auto della polizia, presumibilmente in perlustrazione, che calpesta la merce di alcuni venditori ambulanti. ll video sta diventando virale sui social dove gli utenti gridano all’abuso delle forze dell’ordine”

La redazione sostenitori.info si domanda quando questi cittadini, sempre così precisi e puntuali (nonchè prevenuti) contro le forze dell’ordine, inizieranno a riprendere e denunciare anche eventuali spacciatori e camorristi, caricando sui social le loro azioni.