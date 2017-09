Uomini e donne della Polizia in lacrime davanti ai due lenzuoli bianchi che coprivano i corpi di una poliziotta di 54 anni e di un agente di 27 anni in servizio alla Questura di Ravenna. Si tratta di due poliziotti delle Volanti morti in un incidente mentre erano in servizio. Immenso il dolore dei colleghi accorsi sul luogo della tragedia.

Chiamati per sedare una lite

Il caposervizio e l’agente sono morti a Lido Adriano. Erano stati chiamati per un intervento al campeggio di Lido di Dante, per sedare una lite tra irlandesi. Sono saliti sulla Seat Leon di servizio e sono partiti. Provenendo da via dei Campeggi a Lido Adriano il guidatore non è riuscito ad effettuare la svolta a sinistra per imboccare viale Manzoni e così l’auto è finita contro un albero. Nonostante i tempestivi soccorsi per i poliziotti non c’è stato nulla da fare.

