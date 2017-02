Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati di in materia stupefacenti, personale delle Volanti ha arrestato per detenzione a fini di spaccio BARRILE Christian (cl. 1998), colto in flagranza in pieno centro storico. Il giovane si trovava in prossimità della facoltà di Giurisprudenza ed in possesso di n. 7 involucri di marijuana.

A seguito di successiva perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto un barattolo con numerosi semi della medesima sostanza stupefacente e un involucro contenente presumibile sostanza da taglio.

Inoltre, il BARRILE è stato trovato in possesso di un foglio riportante in maniera inequivocabile la contabilità della dinamica attività di spaccio.

Dell’arresto è stata informata l’A.G. di turno che ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari.

* * *

Alle prime ore del mattino, personale dell’U.P.G.S.P. ha arrestato per il reato di resistenza a P.U. il pregiudicato LEOTTA Giuseppe cl 1992; l’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti lo hanno incrociato in via Di Prima, a bordo di una Lancia Y di colore grigio; all’ordine di fermarsi, l’uomo ha accelerato l‘andatura, dando così luogo ad un pericoloso inseguimento per le vie del centro storico a velocità sostenuta.

La fuga è finita con una collisione violenta contro un’autovettura parcheggiata ai margini della via VI Aprile. Il conducente è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al mezzo, che ha dato esito positivo: all’interno dell’abitacolo, infatti, è stato rinvenuto un tondino in ferro lungo circa 80 cm, mentre all’interno della tasca del giubbotto un coltello serramanico. Inoltre, LEOTTA è stato sottoposto ad alcol test con esito positivo.

Sul posto é intervenuto anche personale dei V.V. U.U. che ha provveduto a sottoporre a sequestro amministrativo il mezzo, privo di copertura assicurativa, e a sanzionare il LEOTTA per guida senza patente perché mai conseguita.

L’A.G. di turno ha disposto che il reo venisse sottoposto agli arresti domiciliari.

catania, 19 febbraio 2017