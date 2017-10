Volevano un maschio, genitori gettano nei rifiuti neonata

Una scena da shock che ha fatto immediatamente il giro del mondo. Immagini sconcertanti che vedono protagonista una povera neonata gettata in mezzo ai rifiuti. A quanto pare la piccola è stata abbandonata dai genitori e ritrovata da un passante, Dheeraj Rathore, che si trovava lì per caso. L’episodio è accaduto in India e solo grazie al ragazzo la neonata e riuscita a salvarsi. Attirato dai gemiti è andato a controllare e a terra ha scoperto la piccola.

Piangeva disperatamente con le poche forze rimaste ed era attaccata da numerosi insetti. Queste le sue parole ai media inglesi: “”Ho sentito dei suoni flebili e mi sono avvicinato. In mezzo a dei cespugli, avvolta maldestramente in una busta di plastica rossa dalla quale faceva capolino.