Da Atene all’ospedale del Bambin Gesù a Roma.

Si è appena concluso il delicato trasferimento sanitario da Atene a Roma di un bambino greco in pericolo di vita, richiesto ieri dalle autorità greche. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Un velivolo C130 dell’Aeronautica italiana è partito questa mattina da Pisa verso l’aeroporto militare di Elefsina (Atene) per rientrare a Ciampino in serata. A bordo dell’aereo militare hanno viaggiato una autoambulanza ed una equipe dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che si è reso disponibile ad accogliere e curare il minore (stante l’impossibilità di provvedere in Grecia).

Tutto ciò è stato possibile in questo giorno di festa grazie alla pronta collaborazione tra l’Aeronautica Militare greca e quella italiana, la disponibilità dell’ospedale Bambino Gesù, il supporto del centro cardiologico Onassis di Atene ed ai numerosi contatti intercorsi tra l’Ambasciata d’Italia ad Atene, l’Ambasciata ellenica a Roma ed i rispettivi Ministeri degli Esteri e della Difesa.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 220 le missioni, più di 700 ore di volo per trasportare pazienti in difficoltà. Il 60% circa dei pazienti trasportati in questi voli ha un’età compresa tra 0 e 3 anni.

Fonte Ansa

Roma, 26 dicembre 2016