Dopo la notizia sulla partecipazione al reality Wanna Marchi e Stefania Nobile fanno una dichiarazione shock. Le due sarebbero obbligate a partecipare all’Isola dei Famosi 2017.

Mamma e figlia sono state le primissime concorrenti a essere confermate per la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Adesso Wanna Marchi e Stefania Nobile spiegano perché tanta fretta di dire sì. Le due sarebbero costrette a prendere parte al reality. Un obbligo di cui non possono fare a meno. Ecco cos’hanno detto al settimanale Chi. “Sogno di restituire una dignità a mia madre – dice Stefania Nobile -. Non voglio che la gente la ricordi prima come ‘la regina delle televendite’, poi come ‘la regina delle truffe’. Mi fa troppo male. Per questo ci mettiamo in gioco e partecipiamo all’Isola dei famosi”. Ma non è tutto.

“Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare. Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare“. Insomma, voglia di riscatto, ma anche banale necessità spiega ancora la Nobili. “Cosa volete dalle Marchi? Abbiamo fatto nove anni e passa di carcere. Volete darci la pena di morte?”. “Siamo sinceri – prosegue -: noi sappiamo