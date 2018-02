Burian: ecco il nome della perturbazione che si abbatterà sull’Italia – già stretta dalla morsa del freddo – in questo weekend.

Come ci riporta Il Tempo, sono previste già per questa mattinata e per le successive 24-36 ore precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su gran parte dell’Italia.

Da Giovedì 23 si prevedono ampie nevicate su Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza con accumuli fino a 10/25 cm. Possibile neve mista a pioggia o qualche ora di neve anche sul Veneto e resto della Pianura padana. Venerdì altra giornata di neve copiosa sull’Emilia, nelle prime ore del mattino debole anche su gran parte della Valpadana. Neve a quote collinari in Toscana. Sempre Venerdì previsto intenso maltempo su Sicilia, Calabria e poi Puglia.

Nel weekend sarà poi la volta di Burian. Da Domenica 25 aria freddissima dalle steppe russe si riverserà sulle regioni settentrionali e poi centrali. Il Burian dilagherà su mezza Italia portando nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana. Nevicherà al Nordovest fino in pianura, nevicherà ancora in Emilia Romagna, possibile neve anche a Genova e su tutta la Liguria, Toscana, Umbria. Temperature glaciali con l’inizio della settimana, fino a -15 di notte sulla Pianura padana, -1 di giorno. Gelo anche su tutto il Centro, con Roma che toccherà i -5 di notte.