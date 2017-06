Whatsapp, attenti alla truffa – foto

Buono spesa da 250 euro, ma è falso

Ci sono arrivate diverse segnalazioni in redazione sul ritorno della truffa del buono spesa Carrefour da 250 euro, se vi arriva quel messaggio cancellatelo e sooprattutto non aprite il link potrebbe essere molto pericoloso per il vostro smartphone.

Da alcune ore sta circolando in rete la nuova truffa di Whatsapp che induce l’utente a credere di aver ricevuto un buono Carrefour ma è un tentativo di truffa che reindirizza su un sito apparentemente innocuo ma che contiene un pericoloso virus. Il messaggio truffa arriva direttamente da un vostro contatto.

Il messaggio contiene una figura di un buono da 250 euro da spendere presso il supermercato Carrefour che verrebbe rilasciato dopo aver risposto a un sondaggio. Nel testo viene indicato un link a un sito internet che apparentemente è innocuo, in realtà contiene pericolosissimi virus: si tratta di un tentativo di phishing con il quale il sito potrebbe prelevare i vostri dati personali. IL testo del messaggio è questo: « Eh l’hai visto?: http://www.carrefour.it-buonoo.com/ Un voucher di 250 euro dalla carrefour. Festeggiano il loro anniversario: Prendilo finchè dura. Ne ho già richiesto uno».