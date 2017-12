Addio WhatsApp, non funzionerà più su alcuni smartphone: l’elenco dei modelli

Whatsapp ha annunciato che dal 1 gennaio 2018 la nota app di messaggistica smetterà di funzionare sui sistemi operativi di alcuni smartphone.

L’azienda ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale quali modelli non supporteranno più l’applicazione:

“Per noi questa è stata una decisione difficile da prendere, ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in contatto con amici, familiari e persone care attraverso WhatsApp.

Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare a un nuovo Android, iPhone, o Windows Phone prima della fine del 2016 per continuare ad usare WhatsApp”

Whatsapp non sarà più disponibile per le seguenti piattaforme:

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l’1 febbraio 2020

Già nello scorso anno Whatsapp aveva detto addio ad altri modelli perché non in grado di “offrire il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzioni della nostra app in futuro.”

BlackBerry OS e BlackBerry 10Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 e Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6