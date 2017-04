“Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire il video chiamato “LA DANZA VOTTARY” è un virus che formatta il tuo cellulare. Attenti è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV. Diffondi più che puoi”: il messaggio allarmistico è tornato a circolare su Whatsapp nelle ultime ore, ma come ha spiegato anche la Polizia sulla sua pagina Facebook “Una vita da social” non c’è nulla di cui preoccuparsi. Si tratta solo della solita bufala 2.0.

“Se hai ricevuto il tanto atteso messaggio/monito e stai già pensando di correre ai ripari in qualche modo, stai tranquillo – assicurano gli esperti sul profilo Facebook della Polizia ‘Una vita da social’ – perché nessun filmato o clip con questo nome nasconde una minaccia per il telefono”. “Nonostante nel messaggio si faccia riferimento ad un presunto servizio Rai che ha denunciato il pericolo, non c’è da preoccuparsi, almeno nell’immediato (per assurdo, a breve, qualche hacker potrebbe anche inventare un malware del genere). Insomma, in questo caso, lo scopo degli ideatori dell’allarme è solo quello di destare scompiglio e panico sfruttando un canale come WhatsApp. Meglio non cascarci ed evitare di diffondere ulteriormente il contenuto”.

leggo