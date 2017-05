Con il nuovo aggiornamento, infatti, arriva una grande novità: la possibilità di mettere in evidenza le chat che ritenete più importanti. Fino a un massimo di tre contemporaneamente.

In questo modo si potrà comunicare con più velocità e facilità con amici, familiari, contatti di lavoro senza dover cercare tra le infinite conversazioni che ormai tutti abbiamo aperte nel flusso di Whatsapp. Un sistema che assomiglia ai post in evidenza di Facebook, anche se le chat preferite avranno un’icona simile a quella presente su Twitter, a forma di puntina da disegno. A riportare la notizia il sito Skuola.net.

Come funziona la nuova opzione

Bastano pochi passaggi per fissare in alto le conversazioni. Dopo aver scelto la chat preferita, si deve tenere premuto sulla finestra premuta fino a quando apparirà l’icona “segnalibro”, quella che contiene le funzioni cartella, segnalibro e silenzia. Una volta impostato il segnalibro, la chat rimarrà sempre sopra tutte le altre, indipendentemente dall’ultima attività.

Le altre novità che arriveranno a breve

Probabilmente, però, questa non sarà l’unico aggiornamento dell’applicazione; nei prossimi mesi Whatsapp potrebbe cambiare del tutto, come anticipato da WABetaInfo.

Oltre alla possibilità di cancellare un messaggio inviato, non ancora letto dal destinatario, e alla funzione grazie alla quale vedere su una mappa dove si trovano gli amici, di cui si vocifera da alcuni mesi, ci sono altre novità attese. Si parla infatti di un nuovo editor per trasformare un video in gif e di un’interfaccia semplificata per chiamate e videochiamate.

