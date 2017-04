WhatsApp lancia le videochiamate “criptate, inaccessibili ad hacker e agenzie governative”

“Nei prossimi giorni si potranno anche effettuare le videochiamate con WhatsApp”. L’annuncio è stato dato dalla compagnia che promette questa novità per oltre un miliardo di utenti della applicazione su iPhone, smartphone Android e Windows Phone. Per effettuare una videochiamata è facile: basta aprire una chat, selezionare l’icona della cornetta e poi scegliere videochiamata. WhatsApp garantisce, come per i messaggi, videochiamate criptate, inaccessibili agli hacker ma anche alle agenzie governative.

