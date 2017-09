WhatsApp, arrivano le spunte verdi: ecco a cosa servono

Non solo le spunte blu, tra poco su WhatsApp, la popolare app di messaggistica che fa capo a Facebook, troveremo le spunte verdi. La novità, che sarà contenuta nel prossimo aggiornamento, verificherà alcuni contatti e ci mostrerà come difenderci dalle truffe sull’app.

Nell’area FAQ del sito di WhatsApp, il social ha comunicato che sta testando i tanto attesi profili business e le spunte verdi, disponibili tra qualche settimana, si riferiranno proprio ai contatti delle aziende.

In questo caso il simbolo non comparirà accanto al messaggio, ma sul nome o il numero del contatto. Le aziende dovranno registrare i propri dati sul social e dimostrare di non essere un profilo fake per essere certificate col simbolo verde. Questo aggiornamento mira a difendere gli utenti dalle truffe che potrebbero moltiplicarsi con l’introduzione dei profili business.