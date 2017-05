L’app di messaggistica a singhiozzo in tutta Europa. ‘Panico’ su Twitter, poi l’allarme rientra

Roma, 17 maggio 2017 – Whatsapp ha smesso di funzionare per circa un’ora, dalle 18 alle 19, praticamente in tutta Europa. E’ la seconda volta in 15 giorni che si verificano problemi di connessione. Un altro crollo del servizio di messaggistica più usato del mondo che ha mandato in panico i milioni di utenti. Il down si è verificato intorno alle 18 di oggi pomeriggio, anche se sembra che il servizio, più che un vero e proprio black out come quello di due settimane fa, sia andato a singhiozzo. E su Twitter l’hashtag #whatsappdown è diventato subito il primo tra le tendenze, con utenti che si rivolgevano al sito di microblogging per avere ‘conforto’.

Il malfunzionamento ha interessato l’Italia e praticamente tutta l’Europa, oltre a una parte del Brasile, come mostra la mappa di downdetector.com. Ancora ‘ignote’ le cause del blocco. L’app è tornata a funzionare regolarmente dopo le 19.

quotidiano.net