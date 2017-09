L’Arma dei carabinieri, in particolare il “Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” è finito nel mirino di qualche buontempone e sui social lo scherzo, con tanto di foto, è diventato virale. Ieri alle 23.53 un anonimo ha modificato il testo della descrizione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, pubblicato sul sito WikipediA l’Enciclopedia libera della rete autogestita dagli utenti, aggiungendovi la frase di fantozziana memoria: “è una cagata pazzesca”.

Dopo la singolare modifica la descrizione offerta agli internauti, fino alle 15.09 di ieri, è stata la seguente: Il ”’Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”’ (CUTFAA) è una cagata pazzesca che è divenuta struttura dell’Arma dei Carabinieri, istituita il 25 ottobre 2016 (come previsto dal decreto legislativo n.177/2016 “”Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato””.

Nonostante il rapido intervento, di qualche utente o amministratore di WikipediA, che ha provveduto ad eliminare l’esilarante modifica apportata ieri sera da un anonimo,