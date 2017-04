L’offerta All Inclusive Music subisce una modifica contrattuale e a partire dal primo rinnovo successivo al 21 maggio la promozione diventerà All Inclusive 3GB.

Nel corso delle ultime ore numerosi utenti Wind hanno iniziato a ricevere un messaggio relativo ad una modifica contrattuale riguardante l’offerta All Inclusive Music. Come riportato nel messaggio inviato dal noto operatore italiano, a partire dal primo rinnovo successivo al 21 maggio la promozione All Inclusive Music diventerà All Inclusive 3GB e non includerà più il servizio Musica offerto da Napster. Come riportato nella comunicazione: “Avrai 600 minuti per le chiamate nazionali, 600 SMS e 3GB a 12 euro ogni 4 settimane”.

Tutti gli utenti che desiderano disattivare la promozione potranno contattare il servizio clienti Wind o passare ad altro operatore senza costi ne penali entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS. I clienti Wind interessati dalla modifica riceveranno un messaggio informatico con un preavviso di almeno 30 giorni, così come prescritto dai termini di legge.

Il testo completo della comunicazione inviato via SMS da Wind: “Modifica contrattuale. Ti informiamo che per la chiusura del contratto con Napster relativo al servizio Musica, la tua offerta All Inclusive Music Diventa All Inclusive 3GB a partire dal primo rinnovo successivo al 21/05/17. Avrai 600 minuti per le chiamate nazionali, 600 SMS, e 3GB a 12 euro ogni 4 settimane. Puoi recedere dal contratto per i servizi Wind o passare ad altro operatore senza costi ne’ penali entro 30 giorni da questo SMS. Info su Wind.it”