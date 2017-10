Yara, il criminologo di Bossetti segue la pista riminese

Una pista riminese per l’omicidio di Yara Gambirasio. E’ quella che sta seguendo Ezio Denti, il noto criminologo e investigatore privato che fa parte del pool difensivo di Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate. Una pista che parte dall’impiegato arrestato qui qualche giorno fa per pedofilia, e trovato in possesso di un dossier su Yara, 40 pagine con in ognuna una foto della 13enne assassinata associate a filastrocche blasfeme, dove alle parole delle preghiere venivano sostituite porcherie. L’arresto del riminese però sarebbe stato fatto nell’ambito di una maxi inchiesta su una vasta rete di pedofili su cui c’è il più stretto riserbo. Ma è da lì che Denti, arrivato in riviera, ha intenzione di far ripartite le sue indagini.

Perché è venuto a Rimini?

«Quando ho saputo del ritrovamento del dossier su Yara in casa di quel pedofilo, ho capito che questa può essere una pista importante. Quell’uomo stranamente ha della documentazione sulla ragazzina, ma da quello che ho capito il dossier della ‘pedomessa’, così come è stato chiamato, sarebbe una sorta di bibbia di una rete di ‘mostri’.