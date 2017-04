Una mini gonna di jeans perfetta per i primi caldi, ma impreparata alla bufera che ha sollevato in rete. Il capo dell’ultima collezione di Zara ha costretto l’azienda a ritirarlo dal mercato a causa delle rane decorative applicate su un lato. Il motivo? Ricordano un simbolo razzista, più precisamente “Pepe the frog”, il meme adottato a partire dal 2005 dalla destra suprematista americana.

Le tre toppe sono state notate per prima dalla freelance di Chicago Megan Fredette, che ha pubblicato un tweet prima di andare a dormire e si è risvegliata causa scatenante di una bufera mediatica che ha costretto Zara a ritirare il capo punta della collezione Primavera/Estate 2017. A nulla sono valsi i tentativi dell’azienda di discostarsi dall’intenzione razzista della loro ranocchia, disegnata da Mario de Santiago per la collezione Oil on Denim di Zara: il 19 aprile la gonna è sparita da tutti gli store e shop online.