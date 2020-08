29enne ferita al torace da uno squalo balena mentre fa snorkeling: è grave

Ferita da uno squalo balena che con la coda l’ha colpita mentre faceva snorkeling lungo la Costa di Ningaloo, in Australia Occidentale. Sono gravi le condizioni di una turista di 29 anni, che dopo essere stata colpita dall’animale, ha riportato lesioni al torace e un’emorragia interna a causa della collusione avvenuta poco dopo che si era tuffata in acqua. Il tutto davanti agli occhi di altre persone che con lei stavano facendo un tour alla scoperta delle bellezze della barriera corallina, a poche centinaia di metri dalla riva. Su quanto accaduto la polizia locale ha aperto un’indagine per cercare di capire cosa sia successo. La donna, intanto, è stata curata nella città di Exmouth prima di essere portata in ospedale con un mezzo di elisoccorso a Perth, dove lunedì era in “condizioni gravi ma stabili”, scrive la Bbc.

Si tratta, comunque, di un episodio alquanto strano, dal momento che farsi il bagno tra questi giganti del mare è un’attività turistica popolare in Australia, anche perché questa specie, la più grande tra gli squali, non è pericolosa per l’uomo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, circa diecimila curiosi hanno nuotato dal 2016, anno in cui alcuni tour operator selezionati hanno cominciato a proporre attività di snorkeling, ad oggi con gli squali balena e mai prima ad ora si era verificato un incidente così grave. La barriera corallina di Ningaloo sulla costa dell’Australia occidentale è un patrimonio dell’umanità, riconosciuto dall’Unesco nel 2011 a circa 1.200 km dalla città di Perth, nell’Oceano Indiano orientale. È l’unica grande barriera corallina posta nelle vicinanze della terraferma ed è nota per la grande biodiversità, dove per altro si può nuotare più tranquillamente rispetto ad altre zone dell’Australia, tristemente note per gli attacchi, spesso mortali, proprio ad opera degli squali. Dall’inizio dell’anno sono già 5 le vittime di questi animali. L’ultimo in ordine temporale è stato un sub 36enne, morso a una gamba nelle acque vicino alla famosa destinazione turistica di Fraser Island, un’isola a circa 400 chilometri a nord di Brisbane.