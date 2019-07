Abbandona l’anziano padre al pronto soccorso per trascorrere il weekend al mare.

E’ accaduto all’ospedale di Chivasso (Torino). Secondo quanto raccontato dal alcuni testimoni, la donna è entrata nella struttura spingendo una carrozzina con sopra l’80enne. Lo avrebbe poi lasciato accanto alle sedie della sala d’attesa per poi andarsene e non tornare più.

Dopo diverse ore e alcune verifiche, l’Asl TO4 ha contattato la donna che ha detto di trovarsi in Liguria. L’anziano stava bene, anche se era stremato per via del caldo, e, dopo una visita, è stato affidato a un altro familiare. Lo riporta Tgcom24 che cita La Nuova Periferia

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dal giornale locale, la donna è arrivata al pronto soccorso intorno alle 14. Poco dopo, stando sempre al racconto dei presenti, avrebbe detto al padre: “Aspettami un attimo, vado a spostare la macchina e torno”. Ma da quel momento è sparita.

L’anziano è invece rimasto lì, immobile, ad aspettarla. Fino a quando, intorno alle 19, ha iniziato a muoversi in carrozzina. Un’infermiera lo ha notato e gli ha chiesto spiegazioni. Lui ha risposto: “Aspetto mia figlia”. Dopo le dovute verifiche e i racconti degli altri pazienti, Asl TO4 ha chiamato la donna, che ha ammesso di essersi recata al mare per qualche giorno.

Sull’epilogo della vicenda vige il massimo riserbo. E’ probabile che sia partita una segnalazione ai servizi sociali.