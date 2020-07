Un parroco ha trovato il bimbo e chiamato i soccorsi. Ora si cerca una famiglia a cui affidarlo

Bari – “Mamma e papà ti ameranno sempre”, questo c’era scritto sul biglietto lasciato vicino al piccolo abbandonato davanti alla chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere barese di Poggiofranco.

A trovare il bambino è stato il parroco don Antonio Ruccia nella mattinata di Domenica. Il piccolo era stato lasciato all’interno di una culla termica installata dal prete appena fuori dall’edificio sacro proprio per accogliere i neonati che i genitori naturali decidono di non tenere.

Nel biglietto il nome da dare al bambino, Luigi. Subito soccorso preso in carico dai soccorritori allertati da don Antonio, Luigi è ora seguito dall reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari. Si trova in buone condizioni.

Accanto al bimbo un biglietto: “C’era scritto che il nome da dargli è Luigi e poi c’era un messaggio di amore ‘Mamma e papà ti ameranno sempre’. Mi ha emozionato molto”. Sul biglietto c’era anche la data di nascita, 10 luglio 2020. I genitori dovrebbero essere italiani.

Il caso è adesso seguito dal Tribunale per i minorenni. Il parroco, che ha fatto la segnalazione ai carabinieri, è stato ascoltato in caserma. Ora si aprirà la procedura per l’affidamento.