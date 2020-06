Attenzione alle nuove truffa in corso via whatsapp segnalate in questi giorni. Sono numerosi gli utenti che in queste ore stanno ricevendo un SMS pericoloso.

Il contenuto del messaggio

“Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Al suo interno, troviamo allegato un link. NON APRITELO PER NESSUN MOTIVO: la tecnica è sempre la stessa: quella del phishing.

Cliccando l’indirizzo, infatti, i cybercriminali ottengono l’accesso ad informazioni riservate dell’utente.

Altra importante segnalazione arriva dalla pagina CybersecurityUp

Secondo quanto riporta la pagina, l’utente riceve un messaggio, naturalmente finto, da parte di un “team tecnico” che richiede al malcapitato un codice di verifica. Il finto team tecnico, potrebbe utilizzare, per trarre in inganno l’utente, addirittura il logo ufficiale come immagine profilo.

Si tratta di cybercriminali che, come chiarisce cybersecuritiUp hanno come obiettivo l’account takeover.

Di cosa si tratta? Account takeover significa, letteralmente, “acquisizione dell’account”. Acquisizione da intendersi, ovviamente, in senso fraudolento.

Il malcapitato, cadendo nella trappola, attiverà una procedura di reset.

Scrivono gli esperti di cybersecuriti “l’hacker attiva la procedura di reset dell’account della vittima e gli invia un messaggio come team tecnico di whatsapp, chiedendo al malcapitato il codice di verifica che riceverà. Se il malcapitato fornisce il codice allora il criminale sarà in grado di completare la procedura di account Takeover”