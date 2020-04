FASE DUE. Abbiamo già parlato dell’ipotesi uscite per scaglioni di età. Ma c’è un’altra novità

C’è un’altra novità in vista della Fase 2: il cambio dell’autocertificazione.

Una delle principali novità a cui sta lavorando la task-force guidata da Vittorio Colao sarebbe una app per gestire le autocertificazioni e geolocalizzare i cittadini, monitorando così gli spostamenti di chi è risultato positivo al coronavirus.

L’applicazione – spiega il quotidiano Libero – sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile sia per Android sia per iOS, dovrebbe consentire la geolocalizzazione dei cittadini.

L’idea è quella di poterla usare per i tracciamenti, proprio come avviene in Corea, per monitorare così con precisione la diffusione del virus. E ancora, la app avrà una sorta di allerta per monitorare gli spostamenti, in particolare quelli degli individui soggetti a restrizioni poiché risultati positivi al virus, e sarà in grado di ricostruire tutti i contatti avuti.

Inoltre, come già spiegato, è all’ipotesi un allentamento delle restrizioni scaglionato in base alle fasce d’età, così come già si ipotizzava da giorni. Nessuna indiscrezione, ad ora, sugli scaglioni delle fasce d’età in questione.