Due tragedie in poche ore, da Roma a Monreale. Adolescente si stende sul divano e muore: aveva appena 15 anni

E’ stato il padre, rientrando a casa, a trovare il corpo della figlia senza vita. Un dramma per ora senza un perché quello avvenuto sabato a Roma. Il pronto intervento dei sanitari del 118 non ha però avuto esito positivo e i tentativi di rianimazione sono stati vani.

La giovane aveva appena 15 anni. Stando alle prime ricostruzioni, si era sdraiata per riposare dopo aver pranzato. Secondo quanto emerge dai primi riscontri l’adolescente sarebbe morta per cause naturali.

La tragedia di Palermo

Tragedia, la notte scorsa, a Monreale, alle porte di Palermo, dove un bambino di appena tre anni è morto soffocato dal cordino di una tenda, mentre giocava.

Secondo una prima ricostruzione, dei Carabinieri, i genitori del bambino erano in salotto, intorno all’una, mentre il piccolo era nella sua cameretta.

Il bimbo si sarebbe arrampicato ed è scivolato, sbattendo su una mensola in marmo ed è rimasto incastrato nel cordino della tenda.