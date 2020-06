Una famiglia di cigni uccisa a colpi di fionda, probabilmente da alcuni adolescenti. E quanto segnala in un post la pagina Facebook The Only Way Is Cricklade, citando i media locali.

Cricklade fa parte della contea del Wiltshire, in Inghilterra. “Abbiamo avuto delle terribili segnalazioni di adolescenti che con fionde attaccano i cigni appena oltre il ponte di Eisey. Un testimone ci ha avvisato che ieri sera hanno ucciso 3 pulcini e una madre cigno” – si legge nel post – “Avrebbero potuto uccidere anche altri. Questa è una notizia terribile”.

“Se avete informazioni, potete inviare un messaggio alla nostra pagina con le vostre informazioni di contatto e vi possiamo mettere in contatto con la persona che l’ha segnalata”

Il post è stato condiviso da molte persone, e altre hanno commentato, descrivendo l’accaduto “disgustoso”.