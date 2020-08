Aggredì sessualmente quattro donne in una sola notte: arrestato un 26enne egiziano

Nel giro di una sola notte avrebbe aggredito sessualmente ben quattro donne: pochi giorni dopo, il colpevole potrebbe essere già finito in manette. Un giovane di origine egiziana, di 26 anni, è stato arrestato all’alba di oggi perché sospettato di essere il responsabile di quattro violenze sessuali ai danni di altrettante donne, nella notte tra l’1 e il 2 agosto.

I detective della sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura di Sondrio hanno arrestato il giovane, individuato in tempi rapidi dagli uomini del vicequestore Carlo Bartelli. Le quattro aggressioni in una sola notte avevano suscitato forte allarme sociale in città: il 26enne, di origini egiziane ma residente proprio a Sondrio, è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Sondrio, Antonio De Rosa, su richiesta del sostituto procuratore Chiara Costagliola.

Le quattro aggressioni sarebbero avvenute tutte a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Una giovane commerciante ha denunciato di avere avuto non poche difficoltà a sottrarsi al pedinamento di un individuo che, in centro città, mentre attorno a mezzanotte rincasava, l’aveva avvicinata con la scusa di farsi accendere una sigaretta e poi le aveva chiaramente manifestato l’intenzione di avere un rapporto sessuale con lei e, al rifiuto, aveva iniziato a seguirla. Altre donne hanno riferito in questura di essere state importunate la stessa notte.