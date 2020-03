Vittime del Coronavirus: coppia muore insieme dopo il 50esimo anno di matrimonio. Alberto e Antonietta avevano 81 e 79 anni

Dopo più di 50anni di matrimonio se ne sono andati insieme.

E’ la storia di Antonietta, 79 anni e l’adorato marito Alberto, 81. La coppia, che abitava nella provincia di Lodi, a Guardamiglio, è risultata positiva al coronavirus.

Lui è stato tra i primi, il 23 febbraio, lei qualche giorno dopo. Lui subito grave è stato portato all’ospedale di Crema, lei a quello di Lodi.

Lui se ne è andato il 7 marzo, lei, l’8, 13 ore dopo. “Non potevamo raggiungerli – si legge su tgcom24, che riporta la notizia – ma sapevamo che se fosse mancato l’uno, l’altra non avrebbe retto l’assenza. Credo che papà avesse capito che non ce l’avrebbe fatta – racconta la figlia – così ha voluto chiamare tutti in quei giorni, quasi volesse rivolgerci l’ultimo saluto”. “Sapevamo che se ne fosse andato uno, l’altro non ne avrebbe sopportato l’assenza. Così è stato: insieme fino alla fine, anche nel loro ultimo viaggio”, conclude.