“Ho visto il ponte che mi crollava in faccia. Ho un bambino di 5 anni, potete immaginare quello che ho pensato”. Dal letto di ospedale dove è ricoverato il 37enne Andrea Angelotti ricorda così gli attimi drammatici vissuti sul ponte di Albiano Magra dove stava transitando con il suo mezzo. Il corriere è stato operato all’ospedale Cisanello di Pisa per la frattura di una vertebra e per fortuna si trova in buone condizioni.

“E’ STATO TERRIFICANTE”

“Mi sono visto arrivare incontro i pezzi del ponte che veniva giù – ha raccontato al Tg1 visibilmente provato – la sezione di asfalto si è impennata e me la sono trovata davanti come fosse un muro. Ho subito pensato “ecco, ci siamo, sono morto”. Il suo furgone, che al momento del crollo si trovava all’incirca a metà del ponte, è caduto nel vuoto per circa 10 metri. “Mi sono tornate in mente in modo vago le immagini del ponte Morandi. Vivere tutto questo in prima persona è stato terrificante, incredibile”. Fortunatamente ne è uscito ‘solo’ con quella frattura alla vertebra. L’altro uomo rimasto coinvolto nel crollo, un tecnico della Tim, è invece uscito con le sue gambe dalla vettura, illeso.