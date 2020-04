Tre militari della Marina imbarcati sulla fregata Margottini sono risultati positivi al covid-19. I tre sono asintomatici. Lo rende noto la Marina Militare.

La nave è ormeggiata nella base della Spezia. La positività è emersa nell’ambito dei controlli sanitari effettuati in preparazione della navigazione.

I militari sono stati sottoposti al test tampone naso-faringeo. L’Unità era destinata a un’attività addestrativa.

In accordo alle procedure in uso, sono stati cautelativamente attuati tutti i controlli preventivi previsti dal protocollo sanitario per le navi ed i sommergibili destinati a condurre operazioni fuori area e volti a garantire la massima tutela possibile degli equipaggi.

La Marina militare ha, di conseguenza, cautelativamente annullato l’attività programmata ed immediatamente adottato i provvedimenti previsti nel caso in oggetto.