Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili”

Alex Zanardi è stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha reso noto l’ospedale Valduce, struttura a capo di Villa Beretta, il centro di riabilitazione che aveva accolto Zanardi nella giornata di martedì. In seguito alla graduale riduzione della sedazione, ai successivi riscontri positivi, l’ex pilota era stato trasferito dall’ospedale “Le Scotte” di Siena a Villa Beretta. Nelle ultime ore “l’instabilità delle condizioni cliniche” ha costretto Zanardi ad un nuovo trasferimento, stavolta presso il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Lo ha confermato in una nota Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce.

Il ricovero d’urgenza nel nosocomio milanese fa scattare di nuovo l’allarme sul quadro clinico dell’ex pilota bolognese: le sue condizioni neurologiche restano gravi ma adesso c’è dell’altro che rende tutto ancora più complicato e mette in pericolo la vita dell’ex iron-man. “Sarà una scalata dura come l’Himalaya, ma bisogna essere fiduciosi. Nessuno fa miracoli, ma faremo il possibile”, sono state le parole del dottor Franco Molteni. È lo specialista che dirige il reparto di riabilitazione del centro in cui è stato trasferito il 53enne campione emiliano dopo il tragico incidente avvenuto il 19 giugno scorso.