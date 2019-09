Ancora un’aggressione in carcere, questa volta il caso è stato segnalato a Pisa dalla segreteria provinciale della UIL Polizia Penitenziaria.

“Ieri, 5 settembre, intorno alle 11, un detenuto di origine tunisina ha insultato e poi aggredito un agente di Polizia colpendolo al volto solo il concomitante intervento di altri poliziotti ha scongiurato il peggio. Il collega, prontamente soccorso, si è recato in ospedale per le cure del caso. É stato poi dimesso con la prognosi di una settimana e con un presidio medicale per il trauma fisico riportato e le diverse contusioni”.

“La questione da mettere al centro è la tutela degli agenti della Polizia Penitenziaria – spiega il sindacato – la loro attività è dura, difficile, a contatto, 24 ore su 24, tutto l’anno, con situazioni anche a rischio per la loro incolumità, ma la Polizia Penitenziaria pisana continua a ‘tenere botta’, nonostante le quotidiane aggressioni. I problemi del carcere sono reali, come reale è il dato che gli eventi critici nei penitenziari sono in aumento, purtroppo la Polizia Penitenziaria della Toscana è costantemente esposta a troppi rischi di questo tipo e per far fronte a queste criticità ci vorrebbe un’adeguata quantità di personale per favorire e promuovere l’osservazione e la rieducazione, garantendo allo stesso tempo l’ordine, la sicurezza e la tutela dei poliziotti”.