Polizia di Stato in Lutto, se ne è andato Angelo Mastronardi: una vita in lotta contro la pedopornografia

Ieri è venuto a mancare il collega Angelo Mastronardi del compartimento polizia postale di Pescara responsabile della sezione cyber crime. Aveva soltanto 54 anni.

Pescara – Angelo lascia la moglie Erminia e il figlio Vincenzo di anni 15.

Lascia inoltre un grande vuoto per senso di responsabilità e professionalità che ha saputo trasmettere a tutti noi nel contrasto alla pedopornografia online e più in generale alla tutela dei minori e delle fasce più deboli. Riposa in pace Angelo.

Coronavirus, lutto nell’Aeronautica. È morto il Primo Luogotenente Mario Serpillo in servizio presso il 311° Gruppo Volo dell’Aeronautica Militare.

“Un triste contributo dell’Arma Azzurra e della Difesa tutta alla lotta al Covid-19“, dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini esprimendo le sue condoglianze.

“È in questi tempi difficili – spiega Lorenzo Guerini – che traspare inequivocabilmente il senso del dovere e la fedeltà alle istituzioni che contraddistinguono gli appartenenti alla grande famiglia della Difesa, specificità uniche, preziose e indispensabili che spingono i militari anche all’estremo sacrificio nell’adempimento del proprio dovere.

Senso del dovere che l’Aeronautica Militare, che piange oggi la triste perdita in questa crisi senza precedenti, sta dimostrando ogni giorno, in prima linea, nella guerra contro un nemico invisibile”.

“Il Primo Luogotenente Mario Serpillo – conclude il ministro – ha dedicato la sua vita proprio al dovere e alle istituzioni e per questo non posso che rivolgergli un ricordo carico di gratitudine”.

Mario Serpillo, 57 anni, Ha combattuto per un mese la sua battaglia contro il coronavirus in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

fonte: Leggo

foto: ApriliaNews