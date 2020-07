Varese, anziana cade in strada e si ferisce “grazie a quei poliziotti che l’hanno subito soccorsa”

Una anziana ferita al viso dopo aver perso l’equilibrio ed essere rovinosamente caduta a terra. E’ quanto successo a Varese. A soccorrerla una pattuglia della Polizia, che alcuni cittadini hanno voluto ringraziare attraverso le pagine di Varesenews

“Immediatamente una pattuglia della polizia si è accorta di quanto successo – racconta un testimone a Varesenews – e ha subito raggiunto la donna. Dopo essersi sincerati di come stesse la malcapitata due poliziotti l’hanno sostenuta e tranquillizzata. Anche se non conosco quella donna, il loro è stato un gesto pieno di umanità, per il quale mi sento di ringraziarli come cittadino”

Sul posto un’ambulanza, in codice giallo. Per fortuna le condizioni della donna non sono risultate gravi.