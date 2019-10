La punta dell’iceberg della povertà in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2018 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, di cui ben un terzo concentrati tra Campania e Sicilia.

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione degli ultimi dati Eurostat sul rischio di povertà nelle Regioni secondo i quali nei territori campani e siciliani oltre quattro persone su dieci sono a rischio ovvero hanno un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello medio nazionale.

In Campania, in particolare, la percentuale di coloro che sono a rischio povertà è del 41,4% (era 34,3% nel 2017) mentre in Sicilia è al 40,7%, seppur in calo. Si tratta del livello più alto in Ue.

Ad avere problemi per mangiare ci sono – sottolinea la Coldiretti – oltre la metà dei 5 milioni di residenti in Italia che, secondo l’Istat, si trovano in una condizione di povertà assoluta sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

A fare il giro del web in queste ore è però una foto che rappresenta bene la situazione, scattata a Genova e pubblicata dal sito GenovaQuotidiana (LEGGI L’ARTICOLO QUI). “Vestite con abiti modesti, logori, ma puliti e dignitosi – spiega il sito – oggi alle 13, tre donne anziane cercavano cibo nei bidoni della spazzatura in via dei Ceba dove, probabilmente, la Coop conferisce i rifiuti, il cibo non più vendibile perché scaduto”