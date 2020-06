“If you don’t have something to say, keep your mouth shut”

“Voglio dire una cosa al presidente: così metti a rischio la vita dei giovani, ragazzi poco più che 20enni”, ha detto Art Acevedo, capo della polizia di Houston, alla Cnn

“Permettetemi di dire una cosa al presidente degli Stati Uniti, a nome dei capi della polizia di questo paese: per favore, se non ha niente di costruttivo da dire, tenga la bocca chiusa”.

Il capo della polizia di Houston, Art Acevedo, alla Cnn risponde così alle domande sulle parole che Donald Trump avrebbe indirizzato ai governatori: “Dominate o sembrerete dei cretini”.

“Sta mettendo giovani uomini e donne in pericolo. Non si tratta di dominare, si tratta di conquistare cuori e cervelli”, dice Art Acevedo riferendosi alle proteste che da giorni infiammano le città degli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd.

“Non vogliamo che la gente confonda la gentilezza con la debolezza. A prescindere dal fatto che qualcuno venga votato o no, si tratta del presidente ed è il momento di avere un comportamento presidenziale. Non bisogna comportarsi come a The Apprentice, qui non è Hollywood. E’ vita reale”, aggiunge.

“Trump è ancora il nostro presidente, ora però per lui è tempo di governare”, ha aggiunto l’agente. E infine si è appellato ai manifestanti: “Chiedo alle persone di continuare a marciare in modo pacifico e di stare dalla parte della polizia, stiamo insieme: opponiamoci insieme alla violenza”.