Il tribunale di Rimini lo ha definitivamente assolto da ogni accusa di estorsione aggravata e omissione di denuncia perché “l’azione penale non doveva essere iniziata per l’intervenuta emissione di un decreto di archiviazione per gli stessi fatti”.

Per Antonio Giustini, 71 anni, l’incubo è durato 18, lunghissimi anni. Antonio Giustini non è un uomo qualunque, ma un servitore dello Stato, per anni è stato luogotenente e comandante della Stazione dei Carabinieri di Cattolica. La notizia è riportata da Quotidiano.net.

