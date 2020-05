“Attenti il virus sta tornando”, l’allerta da un rianimatore

“La settimana scorsa due o tre casi sospetti, ora sei o sette, effetto Pasquetta?”

“Non abbassiamo la guardia, il numero dei casi sospetti di pazienti con problemi respiratori è tornato a salire, la settima scorsa erano due o tre, e anche zero, da alcuni giorni si è tornati a sei o sette pazienti al giorno”.

Il grido di allarme arriva da un medico rianimatore che lavora al policlinico San Martino preoccupato per la possibilità di una seconda ondata di contagi.

“Non siamo ancora in grado di dire se questa risalita si tramuterà in un aumento di casi di positivi, e speriamo di no, ma è indubbio che l’aumento c’è e guarda caso si verifica a quindici giorni dalle festività di Pasqua e Pasquetta quando probabilmente qualcuno si è lasciato andare a qualche concessione di troppo”.

Il messaggio del medico, spiega Michele Varì su Telenord, arriva non a caso, alla vigilia della riapertura di alcune attività previste dal decreto del premier Conte: “Non abbassiamo la guardia perchè il virus è più che mai presente fra noi. Oggi mi sono arrivati messaggi che non lasciano presagire niente di buono, amici che abitano in centro mi hanno raccontato di troppe persone in giro, di ciclisti senza mascherine che chiacchieravano pedalando in gruppo. Forse qualcuno si illude che l’emergenza è passata, purtoppo non è così”.

Un equivoco, che potrebbe essere indotto anche dalle notizie trapelate dal San Martino dove sono stati smantellati alcuni reparti Covid19