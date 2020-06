Roma, autobus in fiamme nella rimessa: il video impressionante

Un incendio impressionante, testimoniato da alcuni video messi in rete, attraverso la piattaforma twitter

Succede a Roma. Colpita l’azienda ATAC.

I video sono impressionanti e mostrano almeno quattro mezzi dell’azienda romana in fiamme. L’incendio, dentro una rimessa della Magliana in via Luigi Candoni.

Il rogo, spiegano i media online, è avvenuto nella serata di ieri poco dopo le 20. Secondo le prime ipotesi, sarebbe di natura dolosa.

Stando a quanto precisa Atac, gli autobus a fuoco erano in disuso da qualche tempo e pronti per essere rottamati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato sono intervenute le forze dell’ordine che ora dovranno stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Dopo pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco come documentato con questo video di Mercurio Viaggiatore