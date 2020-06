Aveva paura di perdere il lavoro ed è andato a lavorare nonostante il Covid.

Per questo motivo un ragazzo di 21enne di Bari, positivo al coronavirus ma asintomatico, è andato a lavorare in un ristorante nel quartiere Libertà.

Il ragazzo è stato scoperto e denunciato per violazione degli obblighi di quarantena.

Il suo caso ora è però all’attenzione del sostituto procuratore Marcello Quercia, anche per la posizione lavorativa.

Secondo quanto riferito dall’edizione locale di Repubblica, il 21enne è risultato positivo il 29 maggio ed era stato messo in quarantena con altri familiari.

Il giovane ha spiegato di aver bisogno di lavorare, per questo non ha potuto fare a meno di uscire e recarsi al ristorante. Domenica però, i militari della Guardia di Finanza sono recati a casa sua, dove abita con nove persone, per controllare che tutti rispettassero la quarantena ma all’appello mancava il 21enne.

Secondo le prime indagini, nessuno era a conoscenza della positività al virus e nessuno aveva manifestato sintomi.

Il 21enne non avrebbe avuto contatti con clienti. ​La Asl, che ha effettuato i tamponi ai suoi colleghi e al datore di lavoro, potrebbe ora disporre la temporanea chiusura del locale.